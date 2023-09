Cerveceros aseguran lugar en playoffs y buscan cetro de la Central, al aplastar 16-1 a Marlins

Willy Adames, de los Cerveceros de Milwaukee, es felicitado por sus compañeros de equipo después de que anotó con un sencillo de Brice Turang durante la segunda entrada del juego de béisbol en contra de los Marlins de Miami, el viernes 22 de septiembre de 2023, en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved