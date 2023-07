Cerúndolo se consagra en Eastbourne, 1er título argentino en césped en 28 años

“Ayer estaba perdido, no sé cómo hice para ganar ese partido”, destacó Cerúndolo. ”Hoy he jugado cuatro puntos excelentes en la mañana y luego he disputado sensacionalmente la final".

“Estoy super orgulloso de lo que seguimos haciendo. Ojalá esto me sirva de motivación para Wimbledon y para todos los torneos que se vienen más adelante”, añadió.

Paul también buscaba el segundo título de su carrera, pero alcanzar la final le permitirá subir al 15to peldaño — el mejor ranking de su carrera.

En la final femenina, la estadounidense Madison Keys prevaleció en un maratónico desempate para alzarse con el título al superar a la rusa Daria Kasatkina por 6-2, 7-6 (13). Keys se coronó en Eastbourne por segunda vez.

La WTA informó que fue el segundo desempate más largo de la temporada.

Fue el séptimo título de Keys en su carrera — y el tercero en hierba.

“Me encanta jugar en Eastbourne”, dijo Keys.

