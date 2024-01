Celtics, líderes del Este, mejoran su marca en casa a 18-0 al vencer a Wolves en tiempo extra

Jayson Tatum (0), alero de los Celtics de Boston, celebra después de conseguir un triple durante el tiempo extra del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Timberwolves de Minnesota, el miércoles 10 de enero de 2024, en Boston. Tatum anotó 45 puntos en la victoria de los Celticos por 127-120. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved