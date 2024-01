Celtics estiran a seis su seguidilla de juegos ganados con amplio triunfo de 134-101 ante Spurs

El entrenador de los Celtics de Boston Joe Mazulla (izquierda) conversa con el alero de los Celtics Jayson Tatum durante la 2da mitad del juego de baloncesto de la NBA ante los Spurs de San Antonio, el domingo 31 de diciembre de 2023, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.