CeeDee Lamb no reporta al campamento de los Cowboys mientras espera un nuevo contrato

ARCHIVO - Foto del 24 de diciembre del 2023, el receptor de los Cowboys de Dallas CeeDee Lamb en el encuentro ante los Dolphins de Miami. El miércoles 24 de julio del 2024, Lamb se pierde el campamento de entrenamiento del equipo a la espera de un nuevo contrato. (AP Foto/Doug Murray, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.