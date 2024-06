Ceddanne Rafaela batea dos jonrones, produce cinco en triunfo de Medais Rojas 7-3 sobre Tigres

Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston, celebra con Jarren Duran después de batear jonrón de dos carreras en contra de los Tigres de Detroit durante la sexta entrada en el juego de béisbol el viernes 31 de mayo de 2024, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved