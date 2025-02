Castroneves, cuatro veces ganador de Indy 500, recibe curso intensivo de autos de stock en Daytona

Helio Castroneves (91), John Hunter Nemechek (42) y Cody Ware (51) chocan mientras Brad Keselowski (6) se agacha para evitar el accidente durante la carrera de autos NASCAR Daytona 500 en el Daytona International Speedway, el domingo 16 de febrero de 2025, en Daytona Beach, Florida. (Foto AP/David Graham) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved