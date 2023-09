Castellanos estalla jonrón, Sánchez poncha a 10; Filis acaricia playoffs al vencer 5-2 a Mets

Nick Castellanos (centro) de los Filis de Filadelfia, y J.T. Realmuto (izquierda), celebran luego de rebasar al receptor venezolano de los Mets de Nueva York Francisco Álvarez, tras el jonrón de dos carreras de Castellanos en el 4to episodio. Domingo 24 de septiembre de 2023. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved