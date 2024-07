Carroll sella una remontada de los Diamondbacks, que ganan 9-2 a los Nacionales

El jugador de los Diamondbacks de Arizona Lourdes Gurriel Jr., a la derecha, corre contra los Nacionales de Washington, en una doble matanza de Kevin Newman en el cuarto inning durante un juego de béisbol, el lunes 29 de julio 2024 en Phoenix, Arizona. (AP FoRick Scuteri) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved