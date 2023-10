Carlos Correa brilla contra su exequipo en triunfo de Mellizos 6-2 sobre Astros

Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota, es tocado y puesto fuera por el tercera base de los Astros de Hpuston, Alex Bregman, durante la quinta entrada del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana, en Houston, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Kevin M. Cox) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.