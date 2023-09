Carl Nassib, primer jugador abiertamente gay en la NFL, anuncia su retiro

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Carl Nassib, linebacker de los Buccaneers de Tampa Bay, observa el campo durante un partido de la NFL en contra de los Panthers de Carolina, el domingo 23 de octubre de 2022, en Charlotte, Carolina del Norte. Nassib, el primer jugador abiertamente gay que participó en un partido de temporada regular de la NFL, anunció su retiro el miércoles 6 de septiembre de 2023. Jugó con Cleveland, Tampa Bay y Las Vegas. (AP Foto/Jacob Kupferman, Archivo)

“El fútbol americano me ha dado más de lo que jamás hubiera imaginado. Realmente puedo colgar mi casco por última vez sabiendo que di todo lo que tenía. Cuando era niño me encantaba lo divertido que era el fútbol americano. Me encantaba la búsqueda de la perfección. Me encantó la pequeña ventana en la que cada jugador puede perseguir sus sueños. Lo hace aún más emocionante cuando llegas ahí. Siempre fue mi sueño jugar en la NFL, incluso como suplente, y realmente me siento como el tipo más afortunado del planeta”.