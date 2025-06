Cardenales disparan cuatro jonrones en victoria por 8-2 sobre los Cachorros

Brendan Donovan, izquierda, de los Cardenales de San Luis, inicia el recorrido de las bases después de batear un cuadrangular de dos carreras frente al abridor de los Cachorros de Chicago, Ben Brown, durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 23 de junio de 2025, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.