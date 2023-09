Cardenales batean 4 jonrones por segundo juego seguido y vencen 11-6 a Bravos

Lars Nootbaar (21), derecha, de los Cardenales de San Luis, reacciona mientras espera que Paul Goldschmidt (46) cruce el plato después del cuadrangular de dos carreras de Goldschmidt en la primera entrada del juego de béisbol en contra de los Bravos de Atlanta, el miércoles 6 de septiembre de 2023, en Atlanta. (AP Foto/John Bazemore) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved