Cancelan viaje de Messi a China para un par juegos de exhibición del Inter Miami

El co propietario del Inter Miami y ex estrella del fútbol mundial David Beckham, derecha, sonríe mientras Lionel Messi, futbolista argentino campeón del mundo con Argentina, recibe el Balón de Oro 2023 en la 67ma ceremonia de premiación del Balón de Oro, en el Theatre du Chatelet en Paris, Francia, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Michel Euler)