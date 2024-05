Campeones: Por qué un triunfo del Real Madrid o Borussia Dortmund desafiaría las probabilidades

Una réplica gigante del Trofeo de la Liga de Campeones se encuentra frente a la Galería Nacional en la inauguración del Festival de Campeones en Trafalgar Square en Londres, el jueves 30 de mayo de 2024. La final de la Liga de Campeones entre Dortmund y Real Madrid tendrá lugar en el estadio de Wembley, el sábado 1 de junio. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved