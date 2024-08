Campeón Fluminense supera en penales a Gremio y avanza a cuartos de final de la Copa Libertadores

Arturo Vidal (derecha), de Colo Colo de Chile, festeja con su compañero Esteban Pavez tras derrotar a Junior de Colombia en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el martes 20 de agosto de 2024 en Barranquilla (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved