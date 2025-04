Cam Ward, la apuesta de Titans como número 1 del draft. Hunter, 2do con Jaguars y Sanders espera

El quarterback Cam Ward posa con la camiseta de los Titans de Tennessee tras ser seleccionado por el equipo con la primera selección del Draft 2025 el jueves 24 de abril del 2025. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El quarterback Cam Ward de Miami se saca una selfie tras ser tomado por los Titans de Tennesee con la primera selección de la primera ronda del draft de la NFL, el jueves 24 de abril de 2025, en Green Bay, Wisconsin.

El wide receiver de Colorado Travis Hunter celebra tras ser tomado por los Jaguars de Jacksonville con segundo selección de la primera ronda del draft de la NFL, el jueves 24 de abril de 2025, en Green Bay, Wisconsin.

El running back Ashton Jeanty de Boise State celebra tras ser seleccionado por los Raiders de Las Vegas con la sexta selección de la primera ronda del draft de la NFL, el jueves 24 de abril de 2025, en Green Bay, Wisconsin.