Cam Newton se disculpa tras dejarse llevar por sus emociones en riña durante torneo juvenil

ARCHIVO - Cam Newton, quien jugara en la NFL, observa una jugada entre Howard y Florida A&M durante la primera mitad del partido NCAA Celebration Bowl, el 16 de diciembre de 2023, en Atlanta. Salió a la luz pública un video el 25 de febrero de 2024, en el que se ve a Newton involucrado en una pelea en un torneo juvenil de 7 vs. 7 en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved