Cachorros extienden racha a 5 con blanqueada de 7 innings de Hendricks, al ganar 5-1 a Cardenales

Christopher Morel (5) y Dansby Swanson, de los Cachorros de Chicago, celebran después de anotar con doble productor de dos por parte de David Bote durante la octava entrada del juego de béisbol en contra de los Cardenales de San Luis, el viernes 12 de julio de 2024, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.