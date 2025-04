Cabezas de serie Sabalenka y Zverev avanzan en Madrid. El campeón defensor Rublev cae ante Bublik

“Creo que es uno de esos días en los que no me sentí en mi mejor forma y me puse muy emocional al comienzo del primer set, lo que me puso en una situación difícil”, expresó Sabalenka. "Estoy realmente feliz de haber podido mostrar un nivel tan alto en el segundo y tercer set, especialmente contra alguien como Elise, si le das cualquier oportunidad, ella estará allí luchando y poniéndote bajo presión, así que estoy muy contenta con la forma en que di la vuelta a este juego."