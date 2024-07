Buttó brilla como relevista y Mets vencen 7-3 a Rockies

Harrison Bader, a la izquierda, Brandon Nimmo, al centro, y Ben Gamel, a la derecha, de los Mets de Nueva York, celebran tras vencer a los Rockies de Colorado, el sábado 13 de julio de 2024, en Nueva York. Los Mets ganaron 7-3. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.