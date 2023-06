Busquets es contratado por Inter de Miami; jugará con Messi

Sergio Busquets, de Barcelona, dice adiós a los fanáticos después de su último partido en casa al final del encuentro de la liga española contra Mallorca en el estadio Camp Nou en Barcelona, España, el domingo 28 de mayo de 2023. Busquets fue contratado por el Inter de Miami, de la MLS, donde jugará con su excompañero en el Barcelona, Lionel Messi. (AP Foto/Joan Monfort) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved