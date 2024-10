Bullpen de Mets no logra mantener ventaja en la 8ª y pierde el Juego 2 en la 9ª ante Filis

El lanzador de los Mets de Nueva York, Edwin Díaz, mira fuera del dugout después de ser retirado durante la octava entrada del Juego 2 de una Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Filis de Filadelfia, el domingo 6 de octubre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.