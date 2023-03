Buffon contó cuál fue el mayor error de su vida: "Perdí 10 millones de euros"

Esta semana Gianluigi Buffon participó de una transmisión en vivo por redes sociales junto a su amigo y ex compañero de la selección italiana Christian Vieri en la que hizo un repaso por los grandes momentos que ha vivido en su carrera y algunas anécdotas de vestuario. En este marco, el ex arquero de Juventus hizo un balance en el que también recordó algunos errores que ha cometido como profesional.

Después de eso, el italiano que ahora defiende la camiseta del Parma cometió lo que para él fue la gran equivocación de su carrera: “Irme fue el mayor error de mi vida, renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría Areola y no lo acepté. Para mí, juega el que se lo merece. Por eso volví a la Juve. Luego me arrepentí, porque se lesionó Areola y ficharon a Keylor Navas en su lugar”.

Con 45 años, Buffon se ha convertido en una leyenda del fútbol italiano y hace meses había declarado que quería ayudar a su país a volver a un Mundial, después de haber sido parte de los planteles que consumaron los fracasos de no haber obtenido los boletos para Rusia 2018 ni Qatar 2022. Pero, ahora parece haber cambiado de idea: “Me gustaría retirarme después de la próxima temporada, no más. Soy competitivo y no quiero que me consideren un segundo”.