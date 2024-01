Bucks oficializan contratación de Doc Rivers como su entrenador

ARCHIVO - El entrenador de los 76ers de Filadelfia Doc Rivers da instrucciones durante el partido de los playoffs contra los Celtics de Boston, el martes 9 de mayo de 2023. Rivers estaría a punto de finalizar un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de los Bucks de Milwaukee. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.