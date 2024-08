Buccaneers liberan a Gregory tras no reportar al campamento de entrenamiento

ARCHIVO - El apoyador Randy Gregory, en la banca durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Seattle Seahawks, el 10 de diciembre de 2023, en Santa Clara, California. Gregory no se presentó al inicio del campamento de entrenamiento de los Buccaneersde Tampa Bay y fue colocado en la lista de reservas/no reportó el martes 23 de julio de 2024. (AP Foto/Scot Tucker, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.