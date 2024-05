Brunson regresa tras lesión, Knicks vencen a Pacers y amplían ventaja a 2-0 en semis

Isaiah Hartenstein (55), de los Knicks de Nueva York, clava el balón frente a Tyrese Haliburton (0), de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del Juego 2 en la serie de playoffs de segunda ronda de baloncesto de la NBA, el miércoles 8 de mayo de 2024, en Nueva York. Los Knicks ganaron 130-121. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.