Broncos le informan a Russell Wilson que lo dejarán en libertad cuando inicie el nuevo año de la NFL

ARCHIVO - Russell Wilson (3), quarterback de los Broncos de Denver, lanza el balón durante la primera mitad de un partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit el 16 de diciembre de 2023. Los Broncos le dijeron a Wilson el lunes 4 de marzo de 2024 que lo van a dejar en libertad la próxima semana, 18 meses después de firmarlo por una extensión de contrato de cinco años y 242 millones de dólares. (AP Foto/Duane Burleson, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved