Brock Purdy ayuda a 49ers a recuperarse con una victoria 30-24 sobre Cowboys

Brock Purdy, al centro, quarterback de los 49ers de San Francisco, celebra después de anotar un touchdown ante la mirada de George Kittle (85) y Dominick Puni (77), durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Cowboys de Dallas, el domingo 27 de octubre de 2024, en Santa Clara, California. (AP Foto/Eakin Howard) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved