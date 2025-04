Bregman y Devers brillan para Medias Rojas que vencen 18-7 a Cardenales y barren doble cartelera

Aficionados de los Medias Rojas de Boston celebran a Alex Bregman mientras recorre las bases tras el sencillo remolcador de Wilyer Abreu en la décima del primer juego de la doble cartelera ante los Cardenales de San Luis el domingo 6 de abril del 2025. (AP Foto/Mark Stockwell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.