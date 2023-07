Brasileño Thiago Braz es suspendido tras dar positivo por dopaje

ARCHIVO - En foto del 16 de agosto del 2016, el brasileño Thiago Braz celebra tras su salto con garrocha de récord para ganar los Juegos Olímpicos. El viernes 28 de julio del 2023, Braz fue suspendido tras dar positivo por una sustancia prohibida. (AP Foto/Matt Dunham) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu