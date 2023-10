Brasil y Canadá cazan a México en el medallero. El atletismo vibra con Paulino y Linares

La dominicana Marileidy Paulino cruza la meta al ganar el relevo 4x400 mixto en el atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Natalia Linares posa con su medalla de oro tras ganar el salto largo del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

Las brasileñas Andressa Oliveira (derecha con la medalla de plata) e Izabela Rodrigues (oro) en el podio del lanzamiento de disco de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

La chilena Arantza Inostroza celebra su victoria ante la brasileña Ana Di Renzo en la prueba de florete de la esgrima de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)