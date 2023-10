Brasil se enciende en Panamericanos, con su mejor jornada en Santiago

La argentina Brisa Gómez (plata), la brasileña Rafaela Silva (oro), la dominicana Kristine Jiménez (bronce) y la colombiana María Villalba (bronce) posan con sus medallas de la división de 57 kg del judo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el sábado 28 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved