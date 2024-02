Bosa no sólo deja su marca en la cancha con los 49ers, pero en su mensaje antes de los partidos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El defensive end de los 49ers de San Francisco Nick Bosa sonríe mientras habla con los reporteros en las instalaciones del equipo en Santa Clara, California el jueves 1 de febrero del 2024. (AP Foto/Tony Avelar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Se ha vuelto nuestra tradición”, admitió Shanahan. “Nick se ha vuelto bueno. Recuerdo que siempre lo fue, pero es curioso que chicos que son confiados en lo que hacen no siempre están habituados a hablar frente a un grupos. Me solía decir que ese era el momento que más nervioso lo tenía toda la semana... Creo que este año me agradeció. Me dijo 'Por cierto, gracias por hacerlo. He mejorado. No me pongo nervioso”.