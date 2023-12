Borussia Dortmund se val al receso invernal sin poder terminar con su racha sin victorias

Sebastien Haller, centro, del Dortmund, pelea el balón con Merveille Papela, izquierda, y un compañero de Mainz, durante el partido de fútbol de la Bundesliga de entre Borussia Dortmund y FSV Mainz 05 en el Signal-Iduna Park, en Dortmund, Alemania, el martes 29 de diciembre de 2023. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.