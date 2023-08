Bolivia convoca a 48 para su debut ante Brasil y Argentina en eliminatorias

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Juan Carlos Arce celebra tras anotar con su compañero de la selección de Bolivia Marcelo Martins en la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial 2018 el 28 de marzo del 2017. (AP Foto/Victor R. Caivano) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Tras la derrota en el amistoso ante Panamá, Costas explicó que él cree que Bolivia puede hacer un mejor trabajo.

“Me quedo tranquilo porque veo que tenemos condiciones para lograrlo", dijo sobre las posibilidades de clasificarse al Mundial. "Necesitamos de la gente. Yo solo no voy a lleva a Bolivia al Mundial, necesitamos el apoyo de la gente y que los jugadores se sientan identificados y viceversa”.

Costa convocó a la tarde del martes a los jugadores para iniciar los entrenamientos en el complejo del club Bolívar, al sur de La Paz. Se espera que en los próximos días se integren los jugadores que juegan en el exterior.

___

Plantel:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest), Braulio Uraezaña (Blooming) y Mauricio Adorno (Palmaflor).

Defensores: Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquin (Deportivo Cali, Colombia), Diego Medina (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Blooming), Roberto Carlos Fernández (Baltika Kaliningrad, Rusia), Carlos Roca (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Diego Bejarano (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Eduardo Álvarez (Royal Pari FC), Efraín Morales (Atlanta United, EEUU), Saúl Severiche (Blooming), Jairo Velasco (Bolívar), Denilson Durán (Blooming), Yomar Rocha (Bolívar) y César Romero (Blooming).

Mediocampistas: Luciano Ursino (The Strongest), Gabriel Villamil (Bolívar), Jaime Arrascaita (The Strongest), Boris Céspedes (Yverdon, Suiza), Fernando Saucedo (Bolívar), Moisés Villarroel (Aguilas Doradas, Colombia), Carlos Sejas (Aurora), Ervin Vaca (Bolívar), Marcos Salazar (Always Ready), Andrés Moreno (Royal Pari), Carlos Abastoflor (Guabirá) y Kevin Salvatierra (ROyal Pari FC).

Delanteros: Miguel Terceros (Santos, Brasil) , José Martines (Always Ready), Víctor Ábrego (Universitario de Vinto), José Miguel Briceño (Vaca Diez), José Alipaz (Universitario de Vinto), Miguel Villarroel (Bolívar), Fabricio Quaglio (The Strongest), Javier Uzeda (Bolívar), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Marcelo Martins (Independiente del Valle, Ecuador), Jaume Cuéllar(Barcelona B, España), Fernando Nava (Athletico Paranaense, Brasil), y Enzo Monteiro (Santos, Brasil).

FUENTE: Associated Press