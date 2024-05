Bogaerts, astro de Padres, lesionado con fractura en el hombro izquierdo

El segunda base de los Padres de San Diego, Xander Bogaerts (2), se arrodilla después de una lesión al fildear una pelota bateada por Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, en la tercera entrada de un juego de béisbol, el lunes 20 de mayo de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) Copyright 2037 The Associated Press. All rights reserved