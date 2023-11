Boca sueña con su séptima Libertadores. Fluminense va por su primera

El delantero Edinson Cavani (primer plano) del club argentino Boca Juniors durante un entrenamiento en Río de Janeiro, Brasil, el jueves 2 de noviembre de 2023. Boca jugará contra Fluminense de Brasil en la final de la Copa Libertadores el 4 de noviembre. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.