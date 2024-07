Bobby Witt Jr. batea grand slam y los Reales propinan a Medias Blancas 15ta derrota consecutiva

Bobby Witt Jr., derecha, de los Reales de Kansas City, celebra con Adam Frazier (26), Maikel Garcia y Michael Massey (19) después de batear un grand slam durante la octava entrada del juego de béisbol en contra de los Medias Blancas de Chicago, el lunes 29 de julio de 2024, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.