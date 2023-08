Bichette ingresa a la lista de lesionados de 10 días de Azulejos

En foto del 24 de agosto del 2023, Bo Bichette de los Azulejos de Toronto anota con un elevado de sacrificio de George Springer ante los Orioles de Baltimore. El martes 29 de agosto del 2023, Bichette ingresa a la lista de lesionados de 10 días. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.