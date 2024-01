Bernie Williams debutará el 24 de abril con la Filarmónica de Nueva York con Gustavo Dudamel

ARCHIVO - Bernie Williams, quien fuera jardinero central de los Yanquis de Nueva York, saluda después de tocar el himno nacional de Estados Unidos antes del juego de béisbol entre los Atléticos de Oakland y los Mellizos de Minnesota, en Oakland, California, el 16 de mayo de 2022. Williams debutará con la Filarmónica de Nueva York el 24 de abril cuando el director Gustavo Dudamel dirija la gala de primavera de la orquesta en el David Geffen Hall del Lincoln Center. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved