Berger tapa penal a Putellas y Alemania salva bronce olímpico en fútbol femenino al vencer a España

La alemana Giulia Gwinn celebra tras anotar el gol de penal para la victoria 1-0 ante España en el partido por la medalla de bronce del fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París, el viernes 9 de agosto de 2024, en Decines, Francia. (AP Foto/Laurent Cipriani) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved