Ben Simmons araña un triple-doble en su regreso; Nets aplastan 147-114 al Jazz

Ben Simmons, izquierda, de los Nets de Nueva Jersey, pasa el balón ante la presión defensiva de Walker Kessler (24), del Jazz de Utah, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 28 de enero de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Mary Altaffer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.