Beltré, Helton, Mauer y Leyland son exaltados al Salón de la Fama del Béisbol

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol, desde la izquierda, Jim Leyland, el dominicano Adrián Beltré, Todd Helton y Joe Mauer; muestran sus placas en la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Béisbol, el domingo 21 de julio de 2024, en Cooperstown, Nueva York. (AP Foto/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Eso nunca me relaja”, dijo Beltré con una risa. “(Pero) fue un poco lindo regresar a mis días de jugador. … Es sólo parte de pertenecer a esta fraternidad. Aunque no me encanta, no me gusta, pero me sentí que estoy abierto a las personas que tienen la posibilidad de jugar junto a mí. Eso siempre me ha gustado”.

Mauer fue un fenómeno en la preparatoria tanto en el fútbol americano como en el béisbol en St. Paul, Minnesota, y fue nombrado como El Jugador Colegial del Año de USA Today en fútbol americano del 2000 y en el béisbol del 2001.

Fue reclutado por los Mellizos, equipo de su ciudad natal, como la primera selección general del Draft de MLB en 2001.

“Fue un verdadero honor ser un Mellizo de Minnesota y representar al equipo de mi ciudad natal”, dijo Mauer.

El más adelante seleccionado seis veces al Juego de Estrellas estuvo tres años en ligas menores antes de jugar con los Mellizos de Minnesota durante los 15 años de su carrera en las mayores.

Helton también fue una estrella del fútbol americano y del béisbol jugando ambos deportes en la Universidad de Tennessee.

Pese a su dominio en ambos deportes a temprana edad, Helton nunca se sintió cómodo bajo los reflectores o sintiéndose como un Salón de la Fama.

“Aquellos que me conocen saben que estaría más cómodo haciendo cualquier cosa que estar aquí hablando acerca de mí”, dijo Helton al iniciar su discurso. “Soy simplemente un jugador de béisbol y cualquiera en los medios puede dar fe de eso”.

El salto a la fama de Helton podría haber sido el de ser el quarterback de la Universidad de Tennessee entre las futuras selecciones de primera ronda del draft, Heath Shuler y Peyton Manning, pero estaba destinado a grandes cosas en el diamante del béisbol.

Luego que una lesión de rodilla en 1994 labrara el camino para que Manning se convirtiera en el quarterback de Tennessee, Helton cambió todo su enfoque hacia el béisbol donde fue nombrado el ganador del premio Dick Howser por parte de la Asociación de Entrenadores de Béisbol de los Estados Unidos y elegido como el Jugador del Año por Baseball America.

Helton fue reclutado por los Rockies de Colorado como la octava selección del draft de 1995 y nunca se marchó de la ciudad de Mile High.

Helton fue uno de apenas tres jugadores con múltiples temporadas con más de 100 imparables de extra bases en su carrera, y ayudó a los Rockies a llegar a la Serie Mundial de 2007.

Jim Leyland fue elegido por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol. Dirigió durante 22 temporadas, ganó en tres ocasiones el premio Mánager del Año, la Serie Mundial de 1997, y tuvo una marca de 1.769-1.728 en su carrera como entrenador, y dirigió al equipo olímpico de los Estados Unidos en 2017 cuando los estadounidenses ganaron su único Clásico Mundial de Béisbol.

FUENTE: Associated Press