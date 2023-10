Bellingham y Mbappé brillan en Clasificación de la Euro 2024; con la sombra de guerra y terrorismo

El Primer Ministro de Suecia Ulf Kristersson, al centro e izquierda, y el Primer Ministro de Bélgica Alexander De Croo, dentro derecha, participan en una conmemoración a las víctimas de un tiroteo en el centro de Bruselas, el miércoles 18 de octubre de 2023. La policía de Bélgica abatió a tiros el martes a un tunecino extremista acusado de matar a dos aficionados suecos en las calles de Bruselas. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved