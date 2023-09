Bellingham can’t stop scoring for Real Madrid but faces challenge at Atletico in his first derby

“Este gol es parecido al de Getafe, pero hay que estar ahí. Llegando desde segunda línea es más listo que otros. Tiene esta calidad y la está aprovechando. No he puesto reto de goles nadie”, añadió.

Por su parte, el Atlético se ha rezagado ocho puntos — séptimo en la tabla — y sabe que no puede darle el lujo de perderle la pisada a los líderes.

Los dirigidos por Diego Simeone estaban entonados tras golear a domicilio 7-0 al Rayo Vallecano el mes pasado. Pero tras el último parón internacional, los colchoneros sucumbieron 3-0 al visitar al Valencia y empataron 1-1 en el feudo de la Lazio al debutar en la Liga de Campeones, dejando escapar los tres puntos cuando el arquero rival anotó con un cabezazo en el tiempo de descuento.

El Atlético confía que el atacante Memphis Depay y el centrocampista Koke Resurrección podrán reaparecer tras sufrir lesiones. Pablo Barrios, autor del gol ante la Lazio, se lesionó y se perderá el partido en el Estadio Metropolitano.

Por culpa de lesiones, el Madrid no podrá contar con el atacante brasileño Vinicius Junior y tiene en duda al lateral Dani Carvajal. El central Eder Militao y el arquero Thibaut Courtois están descartados para varios meses tras sufrir roturas de ligamentos en la rodilla.

FÉLIX ESTÁ FELIZ

El Barcelona recibirá al Celta de Vigo el sábado, con un João Félix en ebullición tras llegar procedente del Atlético al filo del cierre del mercado de pases.

El atacante portugués ha anotado tres goles en sus primeros partidos con el conjunto azulgrana, incluyendo un doblete para la victoria 5-0 ante Amberes en la Liga de Campeones a mitad de semana.

Félix reveló que aceptó bajarse el salario para salir cedido del Atlético, pero que el cambio valió la pena. Sostiene que encontró un equipo en el que su forma de jugar encaja mejor.

“Quien está mal se tiene que cambiar de sitio", dijo Félix en una entrevista con Mundo Deportivo, rotativo deportivo de Barcelona. "No estaba bien allí (en el Atlético). No me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre intenté hacerlo lo mejor que podía”.

El Celta apenas ha conseguido una victoria desde que Rafa Benítez asumió como entrenador el pasado verano.

El Girona, el equipo revelación hasta ahora, recibirá al Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre el sábado. El modesto club catalán se mantiene invicto con una aportación colectiva de goles. Cuentan con nueve autores distintos, destacándose el delantero uruguayo Cristhian Stuani y el volante venezolano Yangel Herrera con dos tantos cada uno.

FUENTE: Associated Press