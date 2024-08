Bellinger pega doble de 2 carreras y Swanson logra jonrón en victoria de Cachorros 3-1 sobre Tigres

Dansby Swanson, de los Cachorros de Chicago, a la izquierda, celebra con Cody Bellinger, de los Cachorros de Chicago, a la derecha, después de una victoria por 3-1 contra los Tigres de Detroit, el martes 20 de agosto de 2024, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved