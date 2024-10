Bears: Stevenson se disculpa con su equipo por descuido en Hail Mary en la derrota ante Washington

Noah Brown (85), derecha, receptor de los Commanders de Washington, atrapa un pase de anotación de 52 yardas en las diagonales mientras el tiempo expiraba para darle a su equipo una victoria 18-15 sobre los Bears de Chicago en el juego de la NFL del domingo 27 de octubre de 2024, en Landover, Maryland. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved