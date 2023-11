Bears se imponen 12-10 a Vikings con cuatro goles de campo de Cairo Santos

Kyler Gordon (6), cornerback de los Bears de Chicago, celebra con sus compañeros de la defensiva Montez Sweat (98) y Dylan Cole (55) un pase de Joshua Dobbs durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el lunes 27 de noviembre de 2023, en Minneapolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved