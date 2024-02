Bayern Múnich deplora insultos racistas a Upamecano tras derrota ante Lazio

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dayot Upamecano del Bayern Múnich es expulsado durante el partido contra Lazio en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 14 de febrero de 2024, en Roma. (AP Foto/Andrew Medichini)

“FC Bayern condena enérgicamente los comentarios racistas contra Dayot Upamecano en las redes sociales. Todo el que exprese semejantes comentarios de odio no es hincha de nuestro club. Todos estamos contigo, Upa!", publicó el Bayern en la red X, la ex Twitter.

“Lo que me ha enojado en particular han sido los asquerosos comentarios en las redes sociales. Hacer eso, lo único que puedo decir es que es asqueroso”, dijo Dreesen, citado por dpa. “Este tipo de gentuza racista, esto no es nuestro mundo. Este no es el FC Bayern. Es algo que no vamos a tolerar”.